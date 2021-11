Walcyr Carrasco rebate comentário de Taís Araújo sobre cena de sexo: "Não escrevi"

O dramaturgo Walcyr Carrasco, autor da novela Xica da Silva, rebateu o comentário da atriz Taís Araújo no Roda Viva dessa segunda-feira (15), no qual ela afirma que, ao negar fazer uma cena de sexo anal na trama, exibida na Manchete em 1996, foi criticada por ele e pelo diretor Walter Avancini.

"Em 1996, eu tinha 17 para 18 anos, no momento em que neguei fazer uma cena de sexo anal, Walter Avancini e Walcyr Carrasco foram publicamente dizer que eu estava transformando a Xica da Silva numa Maria Chiquinha", comentou Taís no Roda Viva. O autor negou ao site NaTelinha o ocorrido e disse ter escrito a novela sob pseudônimo de Adamo Angel.

"Não tinha nenhum contato com os atores, eles nem mesmo sabiam meu nome. Só no final da novela os conheci em uma única passagem pelo estúdio. Nunca soube sequer dessa cena. Eu só escrevia. Mas acho que essa cena nunca existiu, eu certamente não escrevi", disse Carrasco.

A entrevista a que Taís Araújo se referiu no Roda Viva foi publicada no caderno Ilustrada da Folha de São Paulo no dia 26 de maio de 1997. O diretor Walter Avancini criticou na época a postura da atriz ao negar gravar a cena de sexo.

"Ela fez exatamente o que eu não queria. Se negou a fazer uma Xica da Silva sensual porque queria se mostrar para a Globo. Preferiu ser uma 'Maria Chiquinha' a ser uma Xica da Silva, feminista e revolucionária. Ela tem talento, mas na Globo vai ser coadjuvante", disse Carrasco, na época, à Folha.

Taís comentou na ocasião que queria defender a personagem pela sua inteligência e não pelo erotismo. Carrasco disse na entrevista à Folha que seria ingênuo pensar que uma mulher negra, no garimpo, atraísse o homem mais rico do momento "sem passar pela cama".

"Juro que não me lembrava dessa entrevista. Mas ela aceitou o papel, convidada por Walter Avancini, onde sabia das cenas sensuais e concordou com isso. Então, não vejo sentido no que ela está dizendo. Mas eu não estava no set de gravação, não posso opinar sobre pressões que ela alega ter sofrido ou não. Como disse, escrevi a novela com pseudônimo e não estava presente nas gravações", falou Carrasco ao NaTelinha.

"Mas não sei exatamente o sentimento da Taís, e lamento muito se ela ficou com uma cicatriz. Dor é dor. Não devo criticar mas acolher a dor alheia", completou.

Sobre a cena de sexo anal, Carrasco contou à Folha que o personagem masculino pedia a Xica uma prova de amor e ela seria feita na cena que Taís rejeitou fazer. "Ele a abraçava por trás e beijava seu pescoço. Deixava claro que haveria uma relação anal, mas ela não ficava de joelhos", falou na época.

"Eu não escrevi essa cena. Para encerrar, Xica é maior que tudo isso, e não merece esse debate em torno de sexo", conclui o autor.