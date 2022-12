Walid Regragui é o primeiro africano a chegar a uma semi de Copa

O técnico marroquino Walid Regragui já havia feito história ao se tornar o primeiro treinador de futebol africano a chegar em uma quartas de final de Copa do Mundo. Ao eliminar Portugal neste sábado (9), levou Marrocos para sua primeira semifinal da história e quebrou mais uma barreira ao ser o primeiro africano a chegar entre os quatro melhores da competição.

O treinador, que está no comando de Marrocos há apenas cinco meses, afirmou que a classificação é a história sendo escrita para o continente africano.

"Mais uma vez o time foi excelente, talentosíssimo, e jogamos com tudo. Tivemos ausências e jogadores machucados, mas lutamos muito. Criamos um grupo com um estado de espírito incrível. A torcida aqui [no estádio] emocionada, o que mais posso dizer? Estamos criando uma história para a África, estou muito feliz", declarou Walid na saída de campo.