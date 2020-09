Walter marca nos acréscimos e Athletico bate o Jorge Wilstermann

Em sua volta à Copa Libertadores, o Athletico-PR conseguiu uma vitória heroica sobre o Jorge Wilstermann, como visitante, em Cochabamba, na Bolívia. Walter entrou nos minutos finais e marcou nos acréscimos para assegurar o triunfo por 3x2, de virada, nesta terça-feira (15). Lucho González e Christian fizeram os outros gols do Furacão, enquanto Serginho, Gilbert Álvarez marcaram para os donos da casa.

O time brasileiro esteve atrás do placar duas vezes e mostrou empenho e contou com o talento de Walter, que, mesmo acima do peso, brilhou e foi decisivo para o triunfo na altitude boliviana, o primeiro conquistado acima do nível do mar pelo clube em sua história na Libertadores.

O Athletico obteve a segunda vitória na competição e assumiu a liderança do Grupo C, com os mesmos seis pontos do Colo-Colo, do Chile, mas à frente por ter saldo de gols superior. O Jorge Wilstermann caiu para o terceiro posto, com três pontos.

Os dois times têm compromisso pela Libertadores na próxima semana. O Athletico-PR volta a jogar na quarta-feira, dia 23, às 19h15, diante do Colo-Colo, do Chile, em casa, na Arena da Baixada. Na quinta, dia 24, às 19h, o Jorge Wilstermann recebe o Peñarol, do Uruguai.