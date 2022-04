Warley se apresenta como '10 clássico' e vive ansiedade por estreia no Bahia

Um dos reforços anunciados pelo Bahia no último dia da janela de contratações, o meia Warley ainda não estreou com a camisa tricolor, mas nesta quarta-feira (27), o jogador foi devidamente apresentado durante entrevista no CT Evaristo de Macedo.

Aos 22 anos, o meia disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo XV de Piracicaba e ao chegar ao Esquadrão sofreu um estiramento muscular que o impediu de entrar em campo. Em fase de recuperação, ele aproveitou o primeiro contato com os tricolores para apresentar as suas características.

"Sou meio-campo, meia-atacante. Gosto de jogar próximo dos atacantes de beirada e do centroavante. Gosto de servi-los e criar chances de gol. Tenho facilidade também na bola parada. Gosto de jogar mais centralizado e arriscar chutes de fora", explicou.

“Eu gosto de trabalhar nessa região do campo mesmo, servindo os atacantes, criando oportunidades. Dizem que essa posição está acabando, né? Mas vamos nos adaptando para não deixar essa função acabar. Porque encanta os olhos do torcedor. Quero fazer essa função mesmo, que traz alegria para a torcida”, completou.

Antes de chegar ao Bahia, Warley, que é filho do ex-atacante de mesmo nome que fez carreira por clubes como São Paulo e Athletico-PR, atuou por Paraná, Criciúma e Novorizontino.

O destino do meia, aliás, seria muito distante de Salvador. O jogador contou que estava em negociação avançada com a Ponte Preta, mas deixou a Macaca de lado quando recebeu o convite do Bahia.

“Eu tive uma outra situação também, para outro clube da Série B, mas, quando chegou o convite do Bahia, eu não hesitei. Não queria mais saber de outras propostas. Só queria me apresentar para defender essas cores", contou o atleta.

Warley iniciou a fase de transição para o campo, mas ainda não tem previsão para estrear pelo Bahia. Sem ele, o tricolor vai entrar em campo nesta sexta-feira (29), quando encara o Ituano, às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP.