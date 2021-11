Websérie apresenta Salvador através de personagens marcantes

No mês de celebração da Consciência Negra, será lançada nesta terça-feira (16), a websérie documental Desvelando Salvador. A produção conta a história de resistência, ancestralidade e arte da capital baiana, a partir da trajetória de sete personagens e de suas relações com as comunidades e bairros onde vivem. Os cinco episódios que compõem a websérie serão lançados ao longo do mês e poderão ser acessados gratuitamente no canal do Youtube e Instagram da produtora Mangaba Produções.

Com histórias relevantes, mas desconhecidas por grande parte da população da cidade, a websérie traz no primeiro episódio a arte, culinária e ativismo de Crislene Oliveira de Santana ou somente Cris, como é conhecida a proprietária do espaço cultural Mirante Tropical da Ladeira, próximo à Ladeira da Preguiça, no bairro Dois de Julho.

Já os episódios seguintes apresentam o ex-aluno de Carybé, Luide Araújo, do Candeal, a história de “Seu Manteiga”, o pescador mais velho do Nordeste de Amaralina e que pilotou por 35 anos a Galeota Gratidão do Povo, as memórias e saberes dos irmãos “Nem” e “Tico”, de Santa Cruz, e a música de Célia Mara e Silvia Jura, da Vila Brandão.

“A ideia da websérie é apresentar a história dessas pessoas, mostrando que a riqueza da cidade de Salvador está, para além dos monumentos e paisagens, nas vidas e vivências de seus moradores”, explica o diretor Jon Lewis. Os episódios têm cerca de 10 minutos cada. A apresentação fica por conta do guia cultural Claudio Madureira, a direção de fotografia é de Anderson Ferreira e a produção é da Mangaba Produções.

Serviço: Websérie Desvelando Salvador | estreia 16/11 (episódio “Cris, Mirante Tropical da Ladeira”), 18/11 (“Nem e Tico, Santa Cruz”), 23/11 (“Luide Araújo, Candeal”), 25/11 (“Seu Manteiga, Nordeste de Amaralina”) e 30/11 (“Célia e Silvia, Vila Brandão”) | Onde assistir: no canal do Youtube e Instagram da produtora Mangaba Produções | gratuito