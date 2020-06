Websérie mostra encontro entre Lazzo e Luedji Luna; confira vídeo

Os bastidores do encontro musical entre a cantora Luedji Luna e Lazzo Matumbi no Verão baiano foi transformado num episódio da websérie Padrinhos da Música, uma realização da Movida Conteúdo e a Maré Produções Culturais. Com direção de Dayse Porto, o terceiro episódio revela o encontros e a troca entre artistas de diferentes gerações da música produzida na Bahia.

Misturando imagens dos bastidores e da apresentação, o curta mostra a aproximação entre os artistas, Luedji conta que desde criança ia aos shows de Lazzo com os pais e que vê na sua música a continuidade do trabalho que Lazzo e outros artistas negros fazem em Salvador. Já Lazzo diz que desde que Luedji apareceu acompanha sua trajetória e se impressionou com sua altivez artística.

Disponibilizado no Canal da Movida Conteúdo e da Maré Produções Culturais no Youtube, o programa Padrinhos da Música contém ainda os dois primeiros episódios, que mostram a troca entre Attooxxaa e Carlinhos Brown e entre as poderosas vozes de Larissa Luz e Margareth Menezes. O projeto Padrinhos da Música conta com o patrocínio da Budweiser e do Governo da Bahia.