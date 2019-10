Websérie Na Rédea Curta ganha novos episódios

As aventuras dos personagens Junior e Mainha, interpretados por Thiago Almasy e Sulivã Bispo, ganham mais uma temporada no YouTube a partir desta quarta-feira (30). Os internautas acompanharão nos novos episódios da websérie baiana, que está no ar há pouco mais de um ano, a partir das 20h.

“Estamos focando mais no aspecto sitcom, explorando os personagens secundários (Meire, Bisteca e Keylane), o núcleo dos amigos de Júnior (Natiele, Hulk Mirim e Alexsandro) e trazendo novos personagens para história. Teremos também episódios temáticos como Halloween, musical e inspiração em comédias românticas”, conta Thiago Almasy, que assina a direção da websérie.

Ary Rosa, Thiago Almasy, Sulivã Bispo e Glenda Nicário: filme será gravado em Cachoeira (Foto: Divulgação)

Além da estreia online, o programa pretende alcançar novas plataformas, isso porque o projeto do canal Rédea Curta foi selecionado pelo edital de Produção para Cinema 2018 - Modalidade B da ANCINE e Fundo Setorial do Audiovisual, e ganha filme, previsto para o primeiro semestre de 2021. A direção será de Ary Rosa e Glenda Nicácio (Café com Canela) e se passará em Cachoeira.

O sucesso na internet rendeu ao canal indicações no Rio Web Fest, festival de webséries da América Latina, que acontece de 15 e 18 de novembro. Além dos personagens Junior e Mainha concorrendo no voto popular, o projeto concorre nas categorias Melhor Série Brasileira, Melhor Série de Comédia, Melhor Ator de Comédia com Sulivã e Melhor Direção de Comédia pelo trabalho de Thiago. Amanhã, a partir das 20h, no YouTube

“O nascimento desse roteiro, escrito a muitas mãos, foi num contexto de pura afetividade. Passamos uma semana juntos (atores e diretores), contando histórias, rindo, conhecendo um ao outro melhor e afinando ainda mais a potência dessas ancestralidades que se encontraram”, revela Sulivã.