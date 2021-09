Weintraub diz que teve 70% dos pulmões "destruídos" pela covid-19

Em vídeo publicado no seu canal do YouTube nesta segunda-feira (20), o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub revelou que teve 70% de seus pulmões "destruídos" por conta de uma "variante grave" da covid-19. Ele e o irmão, o ex-assessor da Presidência da República Arthur Weintraub, foram infectados pelo vírus em maio deste ano.

Segundo Abraham, após ter contraído o coronavírus, ele engordou bastante e ficou "igual uma porca prenha". Desde então, tem se dedicado à caminhada para perder os quilos que ganhou, por se sentir "incomodado" com o peso.

"Nunca fui gordo, estou pançudo e está me incomodando. Minha calça está apertada, não sou homem de usar calça apertada", disse.

No começo de junho, os irmãos contaram que foram infectados por uma "cepa agressiva" do Sars-CoV-2. Suas esposas e filhos também contraíram a doença.

Abraham Weintraub deixou o cargo de comando no Ministério da Educação em junho do ano passado depois de reunião ministerial realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Atualmente, ele atua como diretor-executivo do Banco Mundial.

Já Arthur, que é ex-assessor da presidência da República, ocupa o cargo de secretário de Segurança Multidimensional da Organização dos Estados Americanos (OEA).