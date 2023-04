Welder confia na imposição física para defender o Vitória na Série B

Vice-artilheiro do Campeonato Baiano com o Jacuipense, com cinco gols, Welder quer seguir se impondo na área adversária, só que agora na Série B do Brasileiro. Um dos 12 reforços contratados para encorpar o elenco do Vitória na competição, o atacante foi apresentado oficialmente pelo clube nesta terça-feira (11) e avisou que tem a força física como trunfo.

"Com relação a essa questão de ser uma competição disputada a nível físico, acredito que nessa parte vai ser tranquilo, até porque eu vim do futebol do Sul. O futebol gaúcho tem muito disso, dessa pegada, e não vai ser isso que vai me impedir de desenvolver o melhor do meu futebol. Espero fazer uma boa competição", afirmou o jogador de 28 anos, que vai jogar a Série B pela primeira vez na carreira.

Nascido em Porto Alegre, Welder foi revelado pelo Cruzeiro do Rio Grande do Sul e defendeu clubes como Guarani Bagé, Marcílio Dias, Boa Esporte, Sampaio Corrêa, Confiança e Pelotas.

Ansioso por viver algo inédito, ele está contando os dias para a estreia do Vitória na segunda divisão nacional. O primeiro confronto do Leão será contra a Ponte Preta, domingo (16), às 18h, no Barradão.

"Já estou trabalhando com o grupo e me sentindo bem com todos, à vontade, me sentindo muito em casa. Espero estar na relação para o jogo da estreia", disse.

O fato do primeiro jogo ser em casa faz a expectativa do jogador aumentar. "A torcida do Vitória é colossal, empurra o time jogando em casa. Sempre foi muito difícil jogar contra eles aqui no Barradão. Agora a favor, espero que a torcida continue nos empurrando rumo à vitória".

Welder defendeu o Jacuipense em 14 jogos neste ano, todos como titular, e comemorou sete gols. Além dos cinco do Baiano, um deles na final contra o Bahia, o atacante também anotou dois tentos na pré-Copa do Nordeste.

"Eu sou um centroavante de origem, mas acabou que nessa última temporada eu ataquei pelos extremos. Gosto muito da bola aérea, tenho uma boa finalização e imposição física", disse. "Não sou um cara lento, mas também não sou tão rápido assim", admitiu.

Depois de deixar escapar a taça estadual com o Jacuipense, Welder promete ir em busca do título da Série B. "Um time como o Vitória, em toda competição que entra é candidato a título, não apenas ao acesso. Com a qualidade que a gente tem dentro do grupo, a gente tem total condição de conseguir o acesso e o título da Série B", projetou o atacante.