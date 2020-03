Wesley Correia lança Laboratório de Incertezas na Casa da Mãe, no Rio Vermelho

Wesley Correia se considera poeta desde os 20 e poucos anos. De lá até hoje, foram três livros de poesias escritos e muitas ideias e sentimentos colocados para fora. Nesta quinta-feira (12), será a noite que o autor baiano chega a seu quarto livro, quando lança Laboratório de Incertezas, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. A nova obra é definida pelo poeta como uma “grande antologia poética” da sua vida, que reúne, para ele, seus escritos mais marcantes na carreira, além de mais de dez poemas inéditos.

“Resgatei meus poemas e fiz uma seleção daquilo que foi mais significativo para mim, os que tinham a produção mais elaborada”, conta o escritor.

No novo livro, estão textos escritos em Pausa Para um Beijo e Outros Poemas (2006), Deus É Negro (2013) e Íntimo Vespúcio (2017). Na hora de selecionar quais obras estariam em Laboratório de Incertezas, pesou o gosto pessoal, além da opinião do público, que é “o meu termômetro”, afirmou, ao lembrar de trabalhos como Duplo, Sete Pecados e Gratidão, que estarão no lançamento. Essas seleções estarão divididas em sessões homônimas aos livros anteriormente lançados.

Já os novos textos surgem como um observatório do tempo que Wesley dedica à poesia. Por isso, de forma metafórica, o conjunto de poesias que será lançado passa por todas as fases de sua escrita. Relações sociais, desigualdades e assimetrias são duramente tratadas em seus poemas, o que reforça o pensamento do escritor que a ferramenta dos poemas dialoga com temáticas da atualidade e ao mesmo tempo “fogem do imaginário que a poesia é só sobre coisas bonitinhas”. Essa é a forma que o autor encontra de, segundo ele, se sentir leve por escoar esses conteúdos.

Antes de cada capítulo, pequenos prefácios escritos por nomes como Gilberto Gil, Lívia Nathália, Carlos Assumpção e Edimilson de Almeida Pereira decoram o livro e evidenciam quem são algumas das referências de Wesley para sua carreira literária. “É uma pergunta muito difícil lembrar das minhas 100 referências”, brincou o poeta.

Na noite de lançamento, além de amigos do escritor que interpretarão alguns poemas seus, como num sarau, a escritora Rita Santana realiza um recital de poesias. O cantor Gabriel Póvoas, que já musicou dois poemas de Wesley, entre eles Mito Gorduroso, também se apresenta no espaço.

Casa da Mãe (Rio Vermelho). Nesta quinta-feira (12), às 19h. Entrada Gratuita. Editora Malê. Preço: R$36

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira.