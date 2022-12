Westworld e The Nevers serão retiradas do catálogo da HBO Max

Um dos maiores sucessos da HBO, a premiada série Westworld, ganahdora de nove Emmys, deve deixar o catálogo da HBO Max em breve, de acordo com informações divulgadas pela Warner Bros. Discovery, ao Deadline. Outra produção recente da plataforma, a série The Nevers, criada por Joss Whedon, também deve ser levada para outra plataforma assim como os originais Minx e Love Life.

A decisão do CEO da WBD, David Zaslav, é alinhada com a tentativa de cortes de gastos enquanto a empresa se aproxima de uma reavaliação de final de ano. Com a remoção dos títulos do catálogo, o estúdio economiza pagamentos para elenco e equipe das produções.

Westworld foi cancelada em novembro deste ano, após quatro temporadas. Já The Nevers, que estreou em em 2021, ainda precisa concluir sua primeira temporada, mas a parte 2 deve ser levada diretamente para a nova plataforma - ainda não divulgada

Ainda não se sabe se a decisão afetará o catálogo da HBO Max no Brasil. Recentemente, a Warner anunciou a antecipação da fusão entre os serviços HBO Max e Discovery+, e adiantou mudanças tanto para a DC quanto para a HBO Max - incluindo a criação de um novo serviço de streaming gratuito.

O streaming da fusão entre Warner e Discovery - o Max - acontecerá no primeiro semestre de 2023. A América Latina receberá o serviço após os EUA, seguida pelos mercados da Europa em 2024. Os serviços da Warner conquistaram 3 milhões de assinantes em todo o mundo nos últimos três meses.