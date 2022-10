Weverton cumpre promessa e dá tênis de R$ 9 mil a Endrick

O goleiro Weverton, do Palmeiras, prometeu que, para cada gol que Endrick marcasse gol sobre o Athletico-PR, compraria um par de tênis para o atacante. A aposta funcionou: o jovem de 16 anos balançou as redes do Furacão na vitória por 3x1 do Verdão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Assim, o arqueiro pagou sua dívida nesta sexta-feira (28).

Na reapresentação do time, Weverton levou Endrick ao shopping e presenteou o centroavante com um par de tênis, avaliado em mais de R$ 9 mil. O passeio também teve almoço bancado pelo veterano e companhia do volante Danilo.

O gasto do goleiro podia ser ainda maior, já que o árbitro Bráulio da Silva Machado voltou atrás na marcação inicial e deu o gol, antes assinalado para Gustavo Scarpa, para o joia da base do Verdão. Mas o arqueiro pagou apenas um par de tênis. Tudo foi registrado pelo jovem nas redes sociais.

"Rapaziada, vocês acham que o primeiro gol foi meu ou do Scarpa? Ele não quer me dar outro tênis", brincou Endrick, que recebeu o apoio de Danilo.

"Legalmente o gol foi dele, mas moralmente foi do Scarpa porque ele esticou o pé para tirar o gol do Scarpa. O justo é um par de tênis só", respondeu Weverton.