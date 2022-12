Weverton entra, e Tite utiliza todos os 26 convocados na Copa

Todos os 26 jogadores convocados pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar foram utilizados pelo técnico Tite. O último que faltava era Weverton, mas o goleiro do Palmeiras entrou no lugar de Alisson aos 35 minutos do segundo tempo na goleada por 4x1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final.

Tite optou por uma equipe inteira de reservas na partida contra Camarões, na última sexta-feira (2), pela última rodada da fase de grupos. Ao longo dos 90 minutos, Pedro e Everton Ribeiro também entraram.

Assim, faltava apenas Weverton. Com a presença do arqueiro contra a Coreia do Sul, todos os jogadores do Brasil que foram ao Catar já entraram em campo pelo menos uma vez.

Desta forma, o treinador da Seleção repete o que Carlos Alberto Parreira fez em 2006, quando colocou o goleiro Rogério Ceni contra o Japão, no último jogo da primeira fase do Mundial. Naquela ocasião, o Brasil já estava classificado para as oitavas, e Ceni ganhou alguns minutos em campo na vitória por 4x1.