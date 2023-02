Vários internautas comentaram sobre a instabilidade que o WhatsApp apresentou no fim da manhã desta quarta-feira (8). No site Downdetector, que detecta problemas e falhas em sites e plataformas, registrou mais de 930 alertas e um pico de mais de 2 mil.

Vários usuários do aplicativo comentaram sobre a situação no Twitter. Muitos não conseguiam logar no computador e outros não enviavam mensagens, nem fotos e vídeos.