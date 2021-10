WhatsApp fora do ar: confira opções gratuitas de mensageiros para usar

O WhatsApp sofreu uma queda global nesta segunda-feira (4), pegando de surpresa os milhões de usuários - inclusive, claro, os brasileiros, que estão acostumados a usar o app na vida pessoal e também para trabalho.

Para não ficar isolado e sem conseguir se comunicar com as pessoas, veja opções.

Telegram

É o maior concorrente do WhatsApp, tendo várias funções similares e até outras exclusivas, como compartilhamento de tela e víde-chamadas em grupo de transmissão. Também tem muitos canais e já permite a todos ficar logado em mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Houve relatos de instabilidades no Telegram hoje, após a queda do Whatsapp - a procura sempre aumenta - mas o serviço está funcionando.

Disponível gratuitamente no Google Play e Apple Store,

Signal

Considerado um dos mais seguros por especialistas, o Signal tem código aberto, o que permite que seu sistema seja conferido por auditorias externas. A promessa é de não coletar nenhum dado dos usuários e o app funciona através de doações, já que a empresa que o desenvolveu não tem fins lucrativos. O aplicativo permite troca de mensagens de texto e chamadas de vídeo e áudio.

O Signal está disponível gratuitamente no Google Play e Apple Store.

Line

Parecido com o Messenger, traz também efeitos para vídeos. Em uma linha do tempo, é possível compartilhar atualizações com os amigos.

Disponível no Android e iOS.

Viber

Dá para trocar mensagens de texto e também fazer chamadas de voz e vídeo no Viber, inclusive em grupo. O mensageiro tem criptografia de ponta a ponta e outros recursos como mensagens temporárias. O cadastro é feito com o número de telefone e os contatos são usados como base para troca de mensagens.

O Viber está disponível gratuitamente no Google Play e Apple Store.

WeChat

Fenômeno na China, é uma rede social que permite chamadas por vídeo e em grupo. O app oferece tradução simultânea em mais de 20 idiomas e tem recursos para encontrar pessoas desconhecidas que também estejam usando o WeChat ao redor. Não é preciso fornecer o número de telefone para fazer uma conta nova.

O WeChat está disponível gratuitamente no Google Play e Apple Store.

Kik

Não é preciso fornecer o número para se cadastrar. Ao fazer a conta, você cria um nome de usuário e pode adicionar seus contatos. App permite a formação de grupos com até 50 pessoas e tem filtros em que você decide com quem falar.

Disponível no Android e iOS.