O WhatsApp passa a permitir que os usuários usem a mesma conta em até quatro celulares ao mesmo tempo. Os celulares se conectarão de forma independente à conta e, por segurança, caso o aparelho principal ficar inativo por muito tempo, os dispositivos secundários serão desconectados automaticamente.

O aplicativo informa ainda que, mesmo com a mudança, as mensagens, arquivos, ligações e outras informações seguem protegidas com criptografia de ponta a ponta.