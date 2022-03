WhatsApp testa recurso de enquetes em grupos

O WhatsApp está testando um recurso que permite criar enquetes em grupos. A informação foi revelada nesta segunda-feira (7) pelo site WABetaInfo, que acompanha atualizações do aplicativo. Para os testes, está sendo utilizada a versão beta do iPhone.

As evidências de que o WhatsApp está trabalhando na nova funcionalidade foram encontradas na versão 22.6.0.70 para iOS, segundo a página. Ela está disponível para participantes do TestFlight, programa da Apple para aplicativos testarem versões com um grupo de usuários. Não há informações sobre como as opções da enquete serão definidas.

Ainda de acordo com o WABetaInfo, o recurso está em desenvolvimento e, por isso, ainda não há mais detalhes sobre como ele funcionará.

O aplicativo Telegram, concorrente do WhatsApp, já conta com a função.