WhatsApp voltou? Veja o que se sabe sobre a queda da rede social

Uma das rede social mais populares entre os brasileiros, o WhatsApp ficou fora do ar no início da tarde desta segunda-feira (04). O site especializado DownDetector, , assim como o Facebook e o Instagram, o aplicativo de mensagem passa por instabilidade. Todos são do mesmo conglomerado tecnológico, comandado por Marck Zuckerber. Foram mais de 8 mil reclamações sobre queda no WhatsApp.

Veja perguntas e respostas sobre a queda do WhatsApp:

WhatsApp voltou?

Até as 15h30, a rede social WhatsApp ainda estava fora do ar.

WhatsApp parou hoje?

Sim, o aplicativo de mensagem apresentou instabilidade no início da tarde desta segunda-feira, 04 de outubro.

Qual a justificativa da empresa?

Através do Twitter, o WhatsApp pediu paciência aos usuários. "Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui assim que possível. Obrigado pela sua paciência!".

Instagram também caiu?

Sim, a rede social Instagram também está fora do ar.

Facebook fora do ar?

Sim. O Facebook caiu na mesma hora do WhatApp.

Já tem meme da queda do WhatsApp?

Sim, a interna não perdoa. Clique aqui e veja os melhores.



Reportagem originalmente publicada no JC Online