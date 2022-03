Whindersson agradece Popó por tatuagem: 'Sei que não mereço'

Uma homenagem de Acelino 'Popó' Freitas a Whindersson Nunes pegou a internet de surpresa: uma tatuagem do duelo de boxe travado entre os dois, com direito até ao nome do oponente. A arte, porém, surpreendeu até o próprio youtuber, que agradeceu ao tetracampeão mundial.

"Car****! Não vou nunca chegar perto de merecer uma homenagem dessas! Mas saiba que esse momento gravado foi um dos mais marcantes da minha vida! Amo você", escreveu Whindersson, no comentário da foto publicada por Popó.

Em seu próprio perfil no Instagram, o humorista repostou a imagem, e agradeceu novamente: "Sei que não mereço, mas obrigado pela homenagem, amigo", publicou.

Agradecimento de Whindersson a Popó

(Foto: Reprodução)

A luta entre Whindersson e Popó aconteceu no dia 30 de janeiro, em Balneário Camboriú (SC), durante o Fight Music Show. O humorista, que estreava no ringue do boxe, por pouco não foi nocauteado no sexto round, quando o árbitro até abriu contagem. Mas ele resistiu aos golpes até o fim e, para coroar a festa, a arbitragem deu empate, após oito rounds.

"Gratidão em forma de homenagem! Tatuado na pele e no coração! Obrigado por tudo, meu campeão, Whindersson Nunes", postou Popó, com a foto da tatuagem. O tetracampeão mundial saltou no Instagram de 600 mil seguidores para mais de 3 milhões.