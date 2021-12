Whindersson anuncia pausa na carreira: "Preciso assimilar"

O humorista Whindersson Nunes, de 26 anos, anunciou uma pausa na sua carreira. Em publicação nas redes sociais hoje, segunda-feira (20), ele comentou sua trajetória e revelou que seu último show antes do hiato se chamará “Isso não é um culto”. “Estou muito feliz com a decisão. Parece que trabalha sem saber onde vai dar era uma coisa que me deixava angustiado. Decidir dar uma sumida parece colocar tudo ao meu controle de novo”, escreveu o piauiense.

Whindersson teve uma reunião para decidir sobre próximos passos de sua carreira no último domingo, 19. Antes de efetivamente adentrar a pausa em seu trabalho, o humorista realizará um “show de despedida” ao longo do próximo ano. Mesmo com o nome, ele assegurou que não será a última vez que subirá em um palco. “Não [é] para sempre porque isso não existe”, relatou.

O piauiense também aproveitou o momento para comentar seu percurso como artista e o impacto de seu trabalho no público. “Eu amo estar no palco, mas eu já estive nele por quase 10 anos. Rodei o Brasil e vi tantas pessoas, em tantas situações, que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais pra dar risada junto com todos”, explicou o humorista. “Não me incomodo com a fama porque eu só sou amado pelas pessoas como sou, porque elas me conhecem. E eu amo esse amor, mas me afetou em outros níveis e eu acho que ainda não sei lidar, preciso assimilar, e entender o que [vou fazer] com isso”.

“Meu último show se chamará ‘Isso não é um culto’, porque eu vejo que a maioria [da audiência] está ali buscando uma palavra amiga que dê um rumo a seguir. Vai parecer muito um culto, mas não é, eu não sou pastor nem psicólogo, nem acho que sei mais que ninguém. Mas a cada pessoa que olha nos meus olhos e diz ‘acho que você salvou minha vida’, eu tenho mais certeza que eu não faço nada, nem mereço agradecimento nenhum, porque eu sou só um instrumento nas mãos do criador”, complementou ele na legenda.

Ele continuou o texto afirmando sua felicidade com a decisão de ter uma pausa na carreira. Em sua visão, isso “me dá um novo futuro, me dá muitas ideias, e eu vou voltar 10 vezes mais forte, aí sim o planeta vai ter que engolir”. “Próximo ano eu espero você com um belo de um mega show, vai ser a melhor coisa que eu já fiz, e eu faço tudo bem feito, menos dublar o Jackie Chan. Amo vocês!”, finalizou o artista.





Originalmente publicado em O Povo.