Whindersson confirma luta com Popó e provoca: 'Vou lhe pegar'

A luta de boxe entre Whindersson Nunes e Acelino 'Popó' Freitas já tem data para acontecer. O humorista anunciou que o duelo será no dia 29 de janeiro, em local ainda a ser definido - mas, possivelmente, nos Estados Unidos.

Enquanto o dia não chega, o piauiense mostrou que está levando a sério o combate. Whindersson publicou um vídeo em que aparece treinando pesado, aplicando vários golpes em um sparring. E, com o post, veio também uma provocação ao tetracampeão mundial de boxe: "Vou lhe pegar viu, Popó", escreveu.

Na confirmação da luta, o baiano também já havia provocado o humorista. "Tomou coragem, Whindersson? Agora eu te pego! Luva de boxe, confirmado 2022 já começa quente! 29 de janeiro vem aí! E eu nunca subi em cima do ringue para brincar! Não será essa a primeira vez", postou Popó.

Whindersson vem treinando há meses para o confronto, e chegou a fazer sessão com o lutador de MMA Luis Felipe Buda. O piauiense, aliás, já deu declarações afirmando que o boxe o ajudou contra a depressão. O primeiro contato dele com a modalidade aconteceu em 2018, durante as gravações de um filme.