Whindersson dá detalhes sobre luta em torneio mundial de boxe

Pouco depois de confirmar sua volta aos ringues, Whindersson Nunes explicou como será a disputa do Kingpyn High Stakes. O primeiro torneio internacional de boxe entre influenciadores digitais acontecerá nos meses de abril, junho e agosto na Europa, reunindo oito competidores. O humorista será o representante do Brasil no páreo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o youtuber explica que o campeonato será realizado em modo eliminatório, com quartas de final, semifinais e final. As lutas terão cinco rounds nas duas primeiras etapas e seis rounds na decisão. Whindersson disputará a categoria mais alta, de até 77kg.

A definição dos confrontos vai ocorrer por meio de sorteio, que está marcado para o próximo domingo (12).

"Quem for da barro que se desmanche, quem não aguentar em pé que se deite, quem for de papel que se esfarele", escreveu o humorista, na legenda da publicação.

Whindersson também falou sobre a motivação para disputar a competição internacional. Segundo o humorista, a luta contra Popó, em janeiro de 2022, serviu para chamar atenção.

"O que motivou a estar nesse torneio é que eu faço uma parada que eu chamo de investimento de habilidade. Tudo que você faz na sua vida, durante um período de tempo de quatro a cinco anos, depois, você consegue monetizar isso se você quiser. Olha só o que aconteceu durante esse quatro e cinco anos que estou treinando", falou.

"Fiz uma luta, com o Popó, para poder chamar atenção, e funcionou, foi muito massa. Agora, eu treinei de verdade para poder ganhar esse dindin (dinheiro)".

Para o youtuber, o torneio é uma oportunidade do boxe voltar a disputar a audiência na televisão brasileira.

"Isso vai ser muito bom para trazer de volta o boxe para TV do brasileiro, que a gente sempre teve. Depois de um tempo que começaram a parar, porque tem grandes empresas, e é assim que funciona. Quando uma coisa começar a “deshypar”, a galera não quer mais passar, mas a agora a gente vai trazer de novo".