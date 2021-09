Whindersson desmente que esteve com Luísa Sonza no Rio

Anteriormente, a colunista Fábia Oliveira comentou que Whindersson esteve com Luísa Sonza, sua ex-esposa, em um na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Porém, o humorista desmentiu o que foi dito e afirmou que foi ao hotel para gravar com Porta dos Fundos.

Em um comentário em uma publicação no Instagram, Whindersson escreveu: "Eu fui gravar com o Porta dos Fundos, eu fiquei no Novotel, reservado em meu nome mesmo bem bonitinho. Vocês dão tanta moral para o que essa mulher [se referindo à Fábia Oliveira] fala que daqui a pouco ela vira presidente".

Whindersson e Luísa Sonza foram casados durante dois anos, sendo o término em abril de 2022. Após um tempo, a cantora assumiu o relacionamento com Vitão. Já o humorista ficou até noivo da estudante Maria Lina.