Whindersson lamenta falta do filho: 'Acordei com tanta saudade'

Whindersson Nunes abriu seu coração, nesta terça-feira (31), e falou sobre a saudade que sente do filho João Miguel, que morreu no dia 31 de maio após nascer prematuramente na 22ª semana de gestação. O bebê era fruto do relacionamento do humorista com a ex-noiva Maria Lina Deggan.

"Acordei com tanta saudade do João Miguel, queria ter conhecido aquele cara, ele ia ser um cara legal, mas vai passar", escreveu ele em seu Twitter.

Em seguida, o comediante disse que evita falar no assunto para não ficar chateado. "Eu evito conversar sobre isso com alguém porque eu sei que vão falar algo que eu vou ficar chateado, e eu fico mesmo", completou.