Whindersson Nunes conta suas novas aventuras na Concha Acústica

Dono de um dos maiores canais do país no YouTube, com 37 milhões de inscritos, o humorista Whindersson Nunes volta a Salvador com seu novo espetáculo, A Volta do Que Não Foi. Ao contrário do primeiro show apresentado na capital baiana, essa performance interessa muito mais a quem já conhece a carreira de Whindersson e acompanha semanalmente suas postagens online, vistas, em média, por mais de três milhões de pessoas.

No enredo, além de abordar questões cotidianas e seu comportamento com família e amigos, temas comuns em seus roteiros, Whindersson conta um pouco da sua experiência internacional, seja pelos shows que fez fora do país, como em Dublin (Irlanda), e Lisboa (Portugal), ou por suas viagens ao longo dos últimos anos. Momentos constrangedores, dificuldades com o idioma e a relação com culturas diferentes estão entre os temas das piadas.

A apresentação teria ocorrido em Salvador em agosto, mas em razão de uma depressão, Whindersson se afastou dos palcos. Na época, o artista utilizou a redes sociais para se pronunciar e tranquilizar os fãs, prometendo que logo mais voltaria a se apresentar.

Em sua carreira, esse é o quarto grande show que Whindersson produz. Entre 2015 e 2016, fez sucesso com a apresentação Marmininu e com paródias musicais, como Qual a Senha do Wi-fi, que se inspira no sucesso Hello, da cantora inglesa Adele. Já com Proparoxítona (2017) e Eita, Casei! (2018), onde fala da preparação para o casamento com a cantora Luiza Sonza, ele passou por 12 países além do Brasil.

Em 2017, Whindersson estrelou a comédia Os Parças, com Tirulipa, Tom Cavalcante e Bruno De Luca. Uma continuação será lançada este mês.

Serviço:

O quê: A Volta do Que Não Foi, com Whindersson Nunes

Onde: Concha Acústica do TCA

Quando: Domingo (10), às 19h

Ingresso: R$120 | R$60 (plateia) e R$200 | R$100 (camarote)

Venda: Bilheteria do teatro, SAC´s Shoppings Barra e Bela Vista e site do Ingresso Rápido