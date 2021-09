Whindersson Nunes e Luísa Sonza se encontram no Rio, diz colunista

Whindersson Nunes e Luísa Sonza, que enfrentaram muitas polêmicas após traição, se reencontraram. Segundo a colunista Fábia Oliveira, Whindersson e Luísa teriam se visto em hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A reserva do quarto teria sido feita em sigilo no nome do empresário do humorista.

O ex-casal anunciou o fim do casamento em abril de 2020. "A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo. Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso 'relacionamento'", disse a dupla na época.

Pouco tempo depois, Luísa assumiu namoro com o cantor Vitão, levantando diversas polêmicas, incluindo rumores de traição.

Em maio deste ano, Whindersson decidiu se pronunciar e esclareceu que seu casamento não terminou por infidelidade.

"Opa rapaziada, ok, vamos lá. Eu que terminei e não foi por traição, também fiz um trabalho para a Havan, em 2018, aí começou as eleições e o veio virou de fato o veio da Havan, eu devolvi uma parte da grana e saí, desculpa a demora, estava comprando coisas para o baby sair do hospital quando nascer", disse ele no Twitter, na época.