Whindersson Nunes e Maria Lina são flagrados em momento romântico

O humorista Whindersson Nunes e a ex-noiva Maria Lina parecem ter reatado a relação. Nesta quarta-feira (8), o perfil do Instagram Gossip Do Dia veiculou um vídeo em que os dois aparecem andado de mãos dadas, no maior clima de romance. Eles estão em viagem no Egito..

Na terça (7), a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, já havia noticiado que fontes próximas dos famosos haviam confirmado o retorno do casal, que não estava mais junto desde agosto de 2021, depois a morte do filho deles, João Miguel, dois dias após o nascimento prematuro

No Twitter, Whindersson reagiu à publicação com uma certa indignação:

"1 ano que tivemos e perdemos nosso neném no último dia 31, duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor, pensamos por que não conhecer um lugar e cultura que nunca vimos de perto? Talvez passe um pouco pros dois a saudade que nunca vamos poder desfazer."

"Todos os brasileiros que encontrei eu disse isso, e pedi pra respeitarem ou sei lá postar depois, coisa que eu não precisava nem falar sabe. Mas realmente é como um zoológico, não tem explicação que façam entender", postou

Maria Lina também não deixou barato e postou no Instagram, dizendo que considera "desconfortável e invasivo":

"Desconfortável e invasivo. Momentos íntimos expostos, muito chato. Tantas pessoas fazem de tudo para estarem em evidência, por que não focar nelas e deixar quem realmente preza por descrição quietos?", disse.