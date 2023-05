Whindersson Nunes explica por que deixou testamento pronto:' Tem coisa mais lúcida?'

Whindersson Nunes foi o convidado do programa Provoca, de Marcelo Tas, na última terça-feira, 30, e explicou a razão pela qual decidiu deixar um testamento pronto aos 28 anos.



O humorista lembrou que a informação, revelada em abril, teve grande repercussão e que muitas pessoas estranharam o fato dele ter deixado o documento pronto.



"Rapaz, tem coisa mais lúcida do que se preparar para uma coisa que é certeza? Eu estaria doido se eu estivesse me preparando para o bilhão de reais que eu vou ter daqui a dez anos. E se eu não tiver?", argumentou.



"Agora, você se preparar para uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora", continuou. "Eu sou um cara famoso, que ganhou dinheiro. Eu tenho família, amigos e pessoas que eu amo."



Além dos entes queridos, parte da fortuna de Whindersson será destinada à startup TRON, criada por ele e pelo empresário Gildario Lima. O projeto utiliza a robótica educativa para gerar soluções tecnológicas inclusivas.



Whindersson, que luta há anos contra a depressão, disse que a doença "vai e volta", mas que está em um momento melhor, em parte por conta de sua dedicação ao boxe, esporte que começou a praticar profissionalmente.