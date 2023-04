Whindersson Nunes foca na carreira musical e lança 1º álbum nesta sexta (14)

O influenciador, empresário e humorista Whindersson Nunes tem focado cada vez mais na sua carreira musical. Nesta sexta-feira (14), ele lança o seu primeiro álbum, "Gotad'agua", que contará com 11 faixas. .



Integram o repertório de "Gotad'agua" as músicas 'Mídia', 'MeEntre as participações confirmadas no novo projeto, estão Arthurzim, 3000kilo e MC Prego Pregodusa', 'Audi Verde', 'Dior', 'Morango', 'Louis V', 'Despedida', 'Cabo Verde', 'Apaixonado da Roça', 'Fuzilar meu juízo' e 'Lombra'. O álbum já está disponível em pré-save nas plataformas digitais.

