Whindersson Nunes mostra caixinhas de lembranças do filho: "dói tanto"

Após quase dois meses após a morte prematura do filho, João Miguel, o humorista Whindersson Nunes falou sobre o bebê, que morreu com 22 semanas de gestação.



Nesta terça-feira (27), ele mostrou aos seguidores no Instagram, que havia organizado caixinhas de lembranças para os primeiros marcos do filho, como o primeiro dentinho, a primeira mecha de cabelo, a pulseira da maternidade e a queda do cordão umbilical do bebê.



Na legenda, ele escreveu: "dói tanto essas caixinhas vazias. Te amo, filho. Muita saudade. Minha e da sua mãe", fazendo referência à noiva Maria Lina Deggan.