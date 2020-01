Whindersson Nunes pede doação como presente de aniversário

O humorista Whindersson Nunes completou 25 anos neste domingo (5) e, como presente de aniversário, pediu que os seguidores fizessem doações para outras pessoas. Ele escolheu nove propostas de financiamento coletivo que envolvem despesas com medicamentos, cirurgia e reconstrução de uma casa para que os seguidores contribuíssem. Todas estão disponíveis no site www.vakinha.com.br (veja a lista abaixo).

“Feliz aniversário para mim e quem ganhou o prêmio é (sic) vocês. Começar o ano ajudando quem precisa, porque a gente não pode mudar o mundo, mas pode mudar o mundo de algumas pessoas”, disse o artista, em um vídeo publicado no Instagram. Whindersson comentou que quem não puder doar em todas as propostas, pode escolher apenas uma. "No ano passado, eu pedi para vocês, como presente, irem no meu vídeo curtir, e esse vídeo foi o quarto mais curtido no mundo no ano. Esse ano, eu pensei em fazer uma coisa diferente", disse.

Diante da iniciativa, ele previu que dois tipos de comentários poderão surgir: "um é 'ah, você é rico, você pode fazer isso'. Sem tempo para você, meu amigo. Segundo: 'ai, você é muito bom, um enviado de Deus, um anjo, um menino iluminado'. Aprecio muito esses comentários, o meu ego vai lá em cima, mas eu queria mesmo é que você doasse", afirmou o humorista.

Veja a lista de beneficiários escolhidos por Whindersson Nunes:

Todos pela Lívia - diagnosticada com AME tipo 1

Prótese de corrida Wallison Fortes

Ajude a reconstruir a casa da Dona Maria e do Sr Acácio

Ajude Ana Paula - diagnosticada com câncer

Vaquinha para quitar a dívida da Apipa - Associação que protege animais de maus-tratos e abandono

Cirurgia dos tumores cerebrais - Mãe diagnosticada com três tumores

Ajude o KAYRON a continuar esta luta - Diagnosticado com Mielomeningocele

Ajude Brenno, 7 anos, a fazer sua cirurgia na Itália

Ajuda para cirurgia, despesas, medicamentos