Whindersson Nunes publica foto pós-luta com Popó e mostra machucados

Acabou em empate a luta entre o comediante e influencer Whindersson Nunes e o pugilista aposentado Popó. A luta aconteceu na madrugada desta segunda-feira (31), no evento 'Fight Music Show', em Balneário Camboriú.

Após a luta, Whindersson postou uma foto com o olho machucado e brincou sobre a luta. 'Parar de arrumar essas confusão, sabia", disse ele na legenda do post. Em outra postagem, ele mostrou os machucados mais de perto.

Governar não é lutar contra um tetra campeão mundial

Atuar não é lutar contra um tetra campeão mundial

Jogar não é lutar contra um tetra campeão mundial.

Enxergar algo além do que “o que eu quero ver” realmente não é pra todos. Vc só está sendo chatinho msm ???? https://t.co/N47DIMbANH pic.twitter.com/7m4m2NPYaD — Whindersson (@whindersson) January 31, 2022

O duelo contou com oito rounds de dois minutos. Durante toda a luta, Popó mostrou domínio e superioridade, mas Whindersson Nunes tentou rebater e colocou pressão no adversário em especial no oitavo round.