Whindersson x Popó: card também terá Esquiva, Minotouro e ex-BBB

O duelo entre Acelino 'Popó' Freitas e Whindersson Nunes não será o único combate do evento marcado para o dia 30 de janeiro, na cidade de Balneário Camburiú, em Santa Catarina. Esquiva Falcão, Rogério Minotouro e até ex-Big Brother Brasil também vão lutar na noite, que terá Tirullipa como apresentador e Wesley Safadão como atração musical.

O card completo foi liberado pela organização do Fight Music Show. Em entrevista ao Ag. Fight, o organizador Mamá Brito confirmou o embate de Esquiva contra o ex-BBB Yuri Fernandes, além de Rogério Minotouro x Leonardo Guimarães, o Leleco, ex-UFC.

"As lutas principais, do Esquiva Falcão com o Yuri, imagina que honra ter o Esquiva Falcão, o melhor lutador do mundo, a primeira medalha do Brasil no boxe, ele vai lutar junto com o Yuri, que já tem uma história antiga com as artes marciais. Vai ter a luta Popó e Whindersson, que foi difícil fechar, e o Rogério Minotouro, vai ser uma honra fazer uma luta de boxe, sendo que ele foi bronze no Pan-Americano, contra Leleco, que já lutou UFC. E 100kg, tá!?", disse Mamá.

Lutador de MMA, Yuri participou das edições 2012 e 2013 do reality show Big Brother Brasil, além de ter integrado o reality show A Fazenda 9. Ele terá pela frente Esquiva Falcão, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, que soma 29 vitórias, sendo 20 por nocaute.

Em novembro, aliás, o pugilista derrotou o canadense Patrice Volny e se credenciou para a luta pelo cinturão dos médios da IBF, a Federação Internacional de Boxe.

Já Minotouro, que levou medalha de bronze no boxe dos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, vai fazer a sua volta aos ringues. O baiano, que é ídolo do MMA, se aposentou do UFC em julho de 2020, quando foi derrotado por Maurício Shogun.