Will Smith agride Chris Rock após comentário sobre Jada Pinkett-Smith no Oscar

Um climão tomou conta do palco do Oscar 2022 nesse domingo (27). Após Chris Rock fazer um comentário com a cabeça raspada de Jada Pinkett-Smith, o ator Will Smith subiu ao palco e lhe deu um soco. "Tire o nome da minha esposa da sua boca", bradou Smith.

Rock falou que estava ansioso para ver G.I. Jane 2. Ela fez uma careta, logo após o comentário. Por um segundo, pareceu parte do show, mas na verdade Will Smith estava falando sério: "Você não fale da minha mulher", gritou ele da plateia.

omparou Pinkett Smith com a protagonista de "Até o limite da honra" (1997), vivida por Demi Moore, que tinha a cabeça raspada. A atriz passou a raspar a cabeça por causa de alopecia, que provoca queda de cabelo.

Momentos depois, Smith levou o prêmio de melhor ator por "King Richard: criando campeãs". Em seu discurso de agradecimento, no qual ficou visivelmente emocionado, o ator pediu desculpas à Academia e aos presentes. "O amor faz a gente fazer coisas loucas", disse.