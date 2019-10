Will Smith em dose dupla no filme Projeto Gemini

Há poucos dias, o mestre Martin Scorsese deu uma declaração que rendeu muita polêmica. O diretor de obras-primas como Touro Indomável (1980) e Taxi Driver (1976), questionado sobre os filmes da Marvel, soltou essa: “Eu não assisto. Eu tentei, sabe? Mas isso não é cinema. Sinceramente, o mais próximo que eu posso pensar que eles chegam (...) é de um parque de diversões”.

Smith em versão rejuvenescida digitalmente (divulgação)

Sobre o fato de ser ou não cinema, há uma longa discussão e é compreensível que alguns fãs da Marvel tenham se indignado. Mas que as produções daquele estúdio podem ser mesmo comparadas a parques de diversões, não há o que discutir: apelam para uma overdose de emoções e não dão tempo para o espectador respirar, como se estivesse em uma imensa montanha-russa.

E Projeto Gemini, novo filme de Will Smith, dirigido por Ang Lee, é mais um exemplar deste cinema de entretenimento.

O novo longa do diretor de As Aventuras de Pi (2012), que mistura aventura e ficção científica, conta a história de Henry Brogan (Will Smith), atirador de elite que, depois de matar um homem, acaba se envolvendo em um imbróglio e se torna alvo do Projeto Gemini, grupo paramilitar que quer a morte do atirador.

Clone

Para matá-lo, o Gemini cria Junior, um clone de Henry, tão habilidoso quanto o original. Então, o que se vê é Henry lutando contra ele mesmo, em uma versão 30 anos mais jovem. Junior é interpretado também por Smith, rejuvenescido graças à tecnologia digital.

Lee, embora tenha se popularizado como diretor de dramas, a exemplo de Razão e Sensibilidade (1995), revelou igual talento em filmes de aventura, como O Tigre e o Dragão (2000) e As Aventuras de Pi (2012). E neste novo filme, ele confirma que domina as cenas de ação, embora elas nem de longe apresentem a beleza plástica de seus filmes anteriores. Lembram muito mais as franquias Missão Impossível e Velozes & Furiosos que O Tigre e o Dragão.

A maior novidade de Projeto Gemini está na impressionante tecnologia 3D+, que dá ao espectador a sensação de estar “dentro” do filme, além de fornecer uma incrível noção de profundidade. Além disso, Ang Lee optou por filmar a uma taxa de 120 fotogramas por segundo, enquanto o convencional é de 24.

O resultado é de indescritível realismo, o que aumenta ainda mais a sensação de o espectador estar dentro do filme. Vale destacar que o repórter assistiu ao filme numa sala XD (da rede Cinemark), o que deve ressaltar as virtudes tecnológicas da produção.

Mas, fora os apetrechos tecnológicos, Projeto Gemini é mais do mesmo e não se vê ali a assinatura de Ang Lee, que brilhou muito mais em dramas como O Segredo de Brokeback Mountain (2005).

Leia entrevista com Ang Lee, diretor do filme

Horários de exibição

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 5 (dub): 12h (M), 14h30, 17h, 19h30 | Sala 5 (leg): 22h | Sala 7 (dub): 11h (M), 13h30, 16h, 18h30, 21h | Sala 9 3D (dub): 10h30 (M), 13h, 15h30, 18h, 20h30 | Sala 10 3D (dub): 11h30 (M), 14h, 16h30, 19h, 21h30 UCI Orient Shopping Barra Sala 4 3D (dub): 10h30 (M), 13h, 15h30, 18h (leg), 20h30 (leg) | Sala 7 3D (leg): 11h30, 14h, 16h30, 19h, 21h30 | Sala 8 3D (leg): 11h (M), 13h30, 16h, 18h30, 21h UCI Orient Shopping Paralela Sala 2 3D (dub): 10h40 (M), 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 | Sala 4 (dub): 11h30 (M), 14h, 16h30, 19h, 21h30 (leg) | Sala 6 (dub): 22h20 (exceto sábado) Orient Cineplace Boulevard Shopping Sala 1 (dub): 11h (sábado), 13h30, 16h, 18h30, 21h (leg) | Sala 3 (dub): 19h Orient Serrinha Shopping Sala 2 (dub): 14h, 16h20, 18h40, 21h (leg) Cinesercla Shopping Cajazeiras Sala 2 3D (dub): 14h15, 16h30, 18h45, 21h | Sala 3 (dub): 20h30 Cinépolis Bela Vista Sala 2 (dub)(4DX): 13h (sábado e domingo), 15h40 (leg), 18h30, 21h20 (leg) | Sala 6 3D (dub)(macroxe): 14h, 16h40 (leg), 19h40, 22h20 (leg) Cinépolis Salvador Norte Sala 3 3D (dub): 13h10 (sábado e domingo), 15h50, 18h30, 21h15 (leg) | Sala 8 (dub): 13h40, 16h35 (sábado e domingo), 16h35 (leg)(exceto sábado e domingo), 19h35, 22h30 (leg) Cinemark Sala 2 3D (dub): 19h20 (exceto quarta), 22h (exceto quarta) | Sala 4 3D (leg)(dbox): 12h50 (sábado e domingo), 13h05 (exceto sábado e domingo), 15h45, 18h25, 21h15