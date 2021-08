Will Smith escolhe ator para estrelar nova versão de Um Maluco no Pedaço

O astro Will Smith definiu quem assumirá o papel principal na nova versão de Um Maluco no Pedaço (1990-1996), que será exclusiva do serviço de streaming Peacock. Trata-se de Jabari Banks, ator novato e sem experiência anterior em Hollywood.

A escolha por Banks casa com a escalação de Smith para a série original. Na época um rapper em ascensão, ele não tinha nenhuma experiência como ator quando foi convidado para protagonizar Um Maluco no Pedaço. Oficializado como protagonista, Banks se tornou o primeiro ator escalado para a nova série. Outros integrantes do elenco devem ser revelados nas próximas semanas.

A produção sofreu mudanças nos últimos meses. Um dos idealizadores do projeto, Chris Collins (The Wire) deixou o cargo de showrunner e foi substituído pela dupla T.J. Brady e Rasheed Newson, que já trabalhava na equipe de roteiristas do projeto.

Collins estava escrevendo a trama ao lado de Morgan Cooper, criador e diretor do curta inspirado na série original que a reimaginou como um drama. Com a mudança, a previsão de estreia para este ano foi adiada para 2022.

A nova versão será exclusiva do Peacock, que já encomendou duas temporadas da atração. Para ficar com os direitos de exibição, o serviço de streaming venceu a concorrência contra grandes rivais, como Netflix e HBO Max.

Um Maluco no Pedaço teve 148 episódios em seis temporadas que foram ao ar na rede NBC. No Brasil, a sitcom é exibida pelo canal pago TNT e está disponível nos catálogos do Globoplay e da HBO Max.

Assista ao vídeo (sem legendas) em que Will Smith revela a novidade para Jabari Banks: