Will Smith pode perder o Oscar após agredir Chris Rock; entenda

O momento mais comentado do Oscar 2022, e o que ficará para sempre na história da premiação, não foi a surpresa geral após o maior prêmio da noite ter sido entregue ao filme "No Ritmo do Coração", mas o tapa que Will Smith deu, ao vivo, no comediante Chris Rock.

No próprio discurso do ator, que levou a estatueta de "Melhor Ator" cerca de 15 minutos após a confusão ter sido armada, Will pediu desculpas à Academia, e brincou, dizendo que esperava ser convidado para o evento novamente.

Após a brincadeira, surgiu a dúvida: será que a agressão pode fazê-lo perder a estatueta? Uma fonte de destaque em Hollywood afirmou ao Jornal New York Post que existe, sim, essa possibilidade.

"Foi basicamente uma agressão. Todos ficaram chocados, foi muito desconfortável. Eu acho que o Will não aceitaria devolver seu Oscar, mas ninguém sabe o que vai acontecer agora", disse.

A Academia, entretanto, não respondeu se pretende tomar medidas para punir Will Smith. Após o encerramento da cerimônia, a instituição apenas informou não tolerar qualquer forma de violência.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

Ao menos do ponto de vista judicial, Smith não deve sofrer nenhuma represália. Em nota enviada à revista Variety, o Departamento de Polícia de Los Angeles disse que Chris Rock optou por não abrir um boletim de ocorrência sobre o caso. A instituição, entretanto, se colocou à disposição do comediante, caso ele mude de ideia.

Entenda a confusão no Oscar 2022

A confusão aconteceu pouco antes do anúncio do vencedor na categoria de melhor documentário. Chris Rock fazia um monólogo, quando disse que aguardava Jada Smith numa eventual continuação do filme G.I. Jane.

No filme, a personagem de Demi Moore aparece careca porque integra o Exército. Na vida real, no entanto, Jada Smith está careca por sofrer de alopecia.

Em um primeiro momento, Will Smith aparece rindo do comentário, assim como vários dos convidados da noite, mas a câmera mostra que Jada ficou completamente desconfortável com a fala.

A câmera do Oscar corta para Chris Rock e não é possível entender em que momento Will Smith percebe que a esposa não gostou da fala. Fato é que, segundos depois, as imagens oficiais da cerimônia mostram o ator invadindo o palco, se dirigindo a Chris Rock e lhe dando um bofetão.

Em seguida, Will volta para a cadeira, onde estava sentado ao lado da esposa, e grita: "Tire o nome da minha esposa da p**** da sua boca". Ele repete a mesma frase mais uma vez.

Envergonhado, Rock responde "eu irei", olha para o lado e diz: "Essa foi a maior noite da TV".