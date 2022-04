Will Smith se interna em clínica de reabilitação para se recuperar do Oscar 2022

O ator Will Smith decidiu se internar em uma clínica de reabilitação para se recuperar do estresse causado após a reação sobre seu tapa em Chris Rock na cerimônia do Oscar desse ano.

De acordo com o "The Sun", o astro de Hollywood visitará um santuário de luxo nos EUA para fazer uma pausa no trabalho após o choque no palco.

A decisão ocorreu após ele se desculpar publicamente com o comediante, colegas e com o público e deixar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A Academia aceitou sua renúncia e diz que está “continuando a avançar” com os processos disciplinares.

Pedido de desculpas

Will Smith foi às redes sociais no último dia 28 para comentar sobre o tapa que deu em Chris Rock após o comediante ofender sua esposa, Jada Pinkett-Smith.

"A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva", começou o ator. "Meu comportamento ontem à noite no Oscar foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente."

O ator aproveitou para se desculpar publicamente a Chris Rock: "Eu passei dos limites e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser."

"Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade", escreveu na publicação.

Ele ainda pediu desculpas à Academia, aos produtores do Oscar, a todos os participantes e a todos que assistiram a cena ao redor do mundo. Além reforçar suas desculpas à família Williams e à sua 'família King Richard'.

"Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós. Eu sou um trabalho em andamento", concluiu.

Na mesma noite do tapa, Smith também levou o prêmio de melhor ator por "King Richard: criando campeãs", filme biográfico inspirado em Richard Williams, pai das famosas tênistas Serena Williams e Venus Williams.