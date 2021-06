William Bonner anuncia surpresa no Jornal Nacional: 'Momento especial'

Uma sequência de postagens feitas por William Bonner nesta quinta-feira (10) deixou os seguidores do jornalista e apresentador curiosos. Isso porque o âncora do Jornal Nacional, da Globo, anunciou que terá uma surpresa no telejornal. Ele não deu detalhes, apenas disse que será um "momento especial".

"Hoje (10) vai ter um momento especial no JN. Eu sei o que é. Mas vocês não sabem", escreveu Bonner em uma publicação com um emoji de um homem de barba branca. Logo em seguida, ele publicou um vídeo curto com as hashtags segredo e surpresa na legenda. “Então, sobre esse momento especial que vai ter hoje no JN, eu sei até quanto tempo isso vai durar", disse o jornalista no vídeo.

Logo após as publicações de Bonner, internautas começaram a especular sobre a surpresa que o âncora prepara para o Jornal Nacional desta quinta-feira. ma das apostas é que ele deve anunciar a saída do telejornal e migrar para o entretenimento da Globo. "Vem aí o encontro com William Bonner", escreveu um usuário do Twitter, se referindo ao programa que Fátima Bernardes, ex-mulher do jornalista, apresenta na emissora.

Outra internauta levantou a possibilidade de a notícia estar relacionada com o aplicativo TikTok, novo patrocinador do Jornal Nacional. "O povo especulando que Bonner vai aposentar, eu tô apostando que ele vai anunciar o TikTok do JN", escreveu a usuária.