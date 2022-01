William Bonner retorna ao JN após resultado negativo para covid

Willian Bonner volta na noite desta terça-feira (11) à apresentação do Jornal Nacional, depois que um exame PCR indicou que ele não está com covid-19. Na segunda, ele e Renata Vasconcellos foram afastados do telejornal depois que a apresentadora foi diagnosticada com a doença.

"Vejo vocês no Jornal Nacional. Obrigado pelo carinho. Logo, logo a Renata Vasconcellos vai estar de volta à nossa batalha", escreveu Bonner no Instagram, compartilhando uma foto do resultado do exame.

Na noite de ontem, ele já havia dito que não tinha nenhum sintoma indicando que estava doente, mas que estava isolado seguindo os protocolos de saúde depois de ter tido contato com Renata.

Por conta disso, ontem o JN foi apresentado por Helter Duarte e Ana Luiza Guimarães.