William Bonner vai com a mulher a evento de dança de Fátima Bernardes

O âncora do Jornal Nacional, William Bonner compareceu com a nova esposa, Natasha Dantas, à apresentação de dança de Fátima Bernardes que aconteceu ontem no teatro da UERJ, no Rio de Janeiro.

A jornalista chegou no local acompanhada de seu namorado, Túlio Gadelha, que carregou a mala com seu figurino para a performance de balé em um espetáculo de jazz. Ele saiu há pouco tempo do hospital por causa de uma trombose e foi ao Rio apenas pelo espetáculo.

Fátima e Bonner se separaram em 2016, após 26 anos de casamento.