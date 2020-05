William Waack é convidado para comentar racismo nos EUA e gera indignação

A escolha do canal de notícias CNN pelo jornalista William Waack para falar sobre os protetos que acontecem contra o racismo, nos Estados Unidos, causou indignação nas redes sociais. Em 2017, Waack foi demitido da Globo, depois de ser acusado de racismo devido a um comentário que fez nos bastidores do Jornal da Globo, posteriormente vazado na internet.

Desde o assassinato de George Floyd, 46 anos, em Minneapolis, por um policial branco, na última segunda-feira (25), as manifestações tomaram diferentes pontos dos Estados Unidos. Na noite da última sexta, Waack foi chamado para comentar o assunto. Em 2016, pouco antes de ser demitido da Globo, o jornalista aparece em um vídeo irritado com um barulho vindo da rua. "Tá buzinado por quê, seu merda? Eu não vou nem falar porque eu sei quem é, né? É preto, é preto. É coisa de preto", disse, na ocasião.

Na internet, a aparição de Waack durante o quadro que trazia as manifestações em resposta à violência policial contra a população negra logo gerou revolta. O nome de Waack apareceu nos assuntos mais comentados no Twitter. "Muito legal saber que a CNN Brasil colocou William Waack para falar sobre racismo. É sempre bom contar com um especialista no assunto", debochou uma internauta.

Confira algumas reações:

Muito legal saber que a @CNNBrasil colocou William Waack pra falar sobre racismo.



É sempre bom contar com um especialista no assunto. https://t.co/xr9Mv0Q1dY — JornalismoWando (@JornalismoWando) May 30, 2020

Dos absurdos nossos de cada dia: Ainda não acredito que a CNN colocou William Waack pra falar de racismo pic.twitter.com/OgkEGolEs3 — Alexandre (@Iexandre) May 30, 2020

Você percebe que tem algo muito errado quando o William Waack tá comentando os protestos anti racismo pic.twitter.com/45YD5II8K0 — Comentarista de live ????️ (@icaroprazeres90) May 30, 2020

William Waack, autor da frase racista: "Não vou nem falar porque eu sei quem é… É preto. É coisa de preto!"



Ontem, pela CNN, comentava sobre a revolta, contra o RACISMO, nos EUA dps do ASSASSINATO de George Floyd, em Minneapolis.



~ Esse é o tuíte ~#BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/JTG5lrBNmG — Ruth Lacerda (@ruth_lacerda) May 30, 2020

A piada do dia é a CNN colocar o William Waack pra fazer uma análise e comentar sobre os protestos contra o racismo nos USA. Que merda é essa? — blossom (@_old_butgold) May 30, 2020