Willian aceita jogar no Chelsea sem contrato após temporada

O meia Willian afirmou nesta sexta-feira (20) que aceita jogar sem contrato pelo Chelsea, se a temporada prosseguir após 30 de junho, data na qual encerra o seu compromisso com o clube inglês, caso prossiga a pandemia do coronavírus, denominado Covid-19.



"Se o campeonato tiver de ser disputado em outras datas, em outros meses, não será problema para mim terminar a competição, sendo leal ao clube como eles têm sido para mim, independentemente de papel assinado", disse o brasileiro, de 31 anos, em entrevista ao Esporte Interativo.



Willian, que está em Londres sob quarentena, após um de seus companheiros de equipe, Callum Hudson-Odoi, ter dado positivo para o novo coronavírus, assegurou que "sem nenhuma dúvida" estará "preparado para fazer o seu melhor". em campo. O brasileiro afirmou que não está tendo contatos com os dirigentes para uma possível renovação. "Não há novidade. Com o que está acontecendo, tudo parou".



O Campeonato Inglês está suspenso, em princípio, até 30 de abril, embora Willian diga que não tem certeza se a suspensão será prolongada ou se a disputa será cancelada. "Não temos certeza de nada, se o campeonato vai continuar, se não vai. Vimos que a Eurocopa e a Copa América foram adiadas, mas aqui nada é certo, ouvimos apenas alguns comentários", comentou.



O meia disse que, como o resto do elenco do Chelsea, recebeu instruções para não sair de casa, exceto para ir ao supermercado ou farmácia e, se alguém quebrar esse pedido, será multado pelo clube.



Willian também revelou que um treinamento está previsto para esta segunda-feira, mas ainda não está confirmado. "Está sendo um momento difícil para todos, para o mundo, mas acreditamos que isso possa passar o mais rápido possível". O atleta também falou que mantém a rotina de treinamento dentro de sua casa.