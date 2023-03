Willian diz que também foi vítima de golpe e perdeu R$ 17,5 mi

Willian Bigode, do Fluminense, se pronunciou após ter seu nome e de sua empresa, a WLJC Gestão Financeira, envolvidos em uma denúncia feita pelo lateral Mayke e o meia Gustavo Scarpa. O atacante alega ter sido vítima do mesmo golpe sofrido pelos ex-colegas do Palmeiras, e afirma que perdeu R$ 17,5 milhões.

O caso estourou nesta sexta-feira (10). Mayke, que ainda defende o Verdão, e Scarpa, hoje no Nottingham Forrest, da Inglaterra, relataram ter perdido quase R$ 11 milhões em investimentos feitos em criptomoedas. Eles citam a empresa de Bigode como envolvida no caso, além da Xland Holding Ltda, onde foi feito o investimento.

Em boletim de ocorrência, Scarpa diz que aportou R$ 6,3 milhões, e Mayke, mais de R$ 4,5 milhões. A promessa era de retorno de 3,5% a 5% ao mês, e os valores investidos deveriam ter sido resgatados ainda no ano passado. No entanto, os jogadores afirmaram que não conseguiram sacar o investimento. As informações são da ESPN.

No comunicado, Willian diz também ter sido vítima das empresas Xland e Soluções Tecnologia Eireli, que teriam sido apresentadas a ele por amigos de confiança. Ainda ressalta que a WLJC não é uma corretora, e que os depósitos de dinheiro feitos por Scarpa e Mayke foram feitos diretamente à Xland.

"Assim como Mayke e Scarpa, Willian também se sente vítima da Xland, já que, somando os rendimentos com o capital aportado, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 17.500.000,00 com a Xland, uma vez que solicitou o resgate dos valores em novembro de 2022 a até hoje não recebeu qualquer quantia", diz trecho da nota.

"Destaca-se que a empresa WLJC não é uma corretora muito menos tem poderes para realizar investimento em nome de seus clientes, atuando exclusivamente no ramo do planejamento financeiro. [...] Importante ressaltar que toda a relação contratual, envolvendo o investimento em criptoativos, deu-se diretamente por Mayke e Scarpa com a Xland, sendo todos os valores investidos transferidos diretamente para as contas da Xland", complementou.

Veja a íntegra da nota de esclarecimento de Willian:

Willian e WLJC Consultoria e Gestão Empresarial através de seus advogados vêm por meio desta nota em razão das últimas notícias esclarecer que, assim como Mayke e Scarpa, Willian também se sente vítima da Xland, já que, somando os rendimentos com o capital aportado, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais) com a Xland, uma vez que solicitou o resgate dos valores em novembro de 2022 a até hoje não recebeu qualquer quantia.

Willian foi apresentado aos sócios da XLand, Gabriel e Jean, por Marçal Siqueira, pessoa de sua extrema confiança.

Após reuniões que envolveram advogados, Gabriel e Jean, Willian sentiu-se confortável em iniciar os investimentos na XLand, porque acreditou na idoneidade da empresa.

Somente após investir capital próprio e porque lhe foi apresentado uma série de garantias, Willian comentou sobre a empresa Xland para Gustavo, que se interessou pelo investimento e procurou sua empresa WLJC para obter mais informações.

Destaca-se que a empresa WLJC não é uma corretora muito menos tem poderes para realizar investimento em nome de seus clientes, atuando exclusivamente no ramo do planejamento financeiro.

Mayke é cliente da empresa WLJC que presta o serviço de planejamento financeiro.

Ressalta-se que quanto ao Scarpa, somente foram prestadas informações com relação à XLAND e qual o procedimento para investir, uma vez que ele não possui contrato de prestação de serviços com a WLJC.

Importante ressaltar que toda a relação contratual, envolvendo o investimento em criptoativos, deu-se diretamente por Mayke e Scarpa com a Xland, sendo todos os valores investidos transferidos diretamente para as contas da Xland.