Willian, do Chelsea, fala sobre quarentena: 'Isolado com família'

O que fazer durante a quarentena? A resposta é simples e tem indicação médica: se possível, fique dentro de casa. A recomendação também vale para os grandes astros do futebol mundial.

Meia do Chelsea, da Inglaterra, Willian viveu de perto os impactos do novo coronavírus nos últimos dias. Seu colega de equipe, o jovem inglês Callum Hudson-Odoi testou positivo para o COVID-19 e fez com que todo o clube entrasse em quarentena.

Diferente de um outro colega de vestiário, Mason Mount - que fugiu da quarentena para pegar um baba com o amigo que joga em um rival de Londres -, Willian afirma que ficou em casa todos os dias. Confira toda a fala do camisa 10 no vídeo abaixo.

"Estamos vivendo tempos difíceis, mas acreditamos que vá melhorar. Fomos colocados em quarentena, estou em casa todos os dias. Não podemos sair de casa para fazer nada, temos que ficar isolados com a família", afirmou Willian.

Para passar o tempo, Willian procura se exercitar dentro de sua própria casa - até para manter a forma física da melhor maneira possível. Camisa 10 da seleção na última Copa América após substituir Neymar, que saiu da relação lesionado, o meia pediu para "que as pessoas tenham os cuidados especiais, lavar as mãos, usar álcool gel, pensar no próximo. É importante nos unirmos neste momento".