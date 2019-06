Willian é convocado para a vaga de Neymar na Seleção

A CBF anunciou, nesta sexta-feira (7), a convocação do atacante Willian, do Chelsea, para ocupar a vaga de Neymar na seleção brasileira, que disputará a Copa América a partir do dia 14. O camisa 10 foi desconvocado devido a uma lesão no tornozelo direito durante o amistoso contra o Catar, vencido por 2x0.

Willian já está a caminho do Brasil e se juntará à delegação sábado (8), em Porto Alegre, onde o Brasil enfrentará Honduras no último amistoso de preparação para o torneio continental. O jogo será domingo (9), às 16h, no estádio Beira-Rio.

A escolha de Tite pelo jogador é de certa forma surpreendente, já que ele perdeu espaço na Seleção depois da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Willian não foi chamado para os amistosos de março, contra Panamá e República Checa, os últimos disputados antes da convocação para a Copa América.

Confira o comunicado da CBF:

Como é determinado pelo regulamento da competição, a CBF enviou à Conmebol os laudos do exame que apontaram a lesão de Neymar. Após receber o aval da confederação, prosseguiu com a convocação do atleta.

O último jogo da temporada de Willian foi no dia 29 de maio, final da Europa League entre Chelsea e Arsenal, no qual ajudou seu time a se sagrar campeão da competição europeia.

Willian tem 70 convocações para a Seleção Brasileira, participou de 65 jogos e marcou oito gols. O jogador já está a caminho do Brasil e se junta ao grupo na manhã de sábado, em Porto Alegre, onde a Seleção enfrente Honduras. O último amistoso antes da Copa América será no domingo, às 16 horas, no Estádio Beira-Rio.