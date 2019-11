Willian reconhece má fase do Brasil: 'Resultados não estão vindo'

A Seleção Brasileira segue em péssima fase. Nesta sexta-feira (15), foi derrotada para a Argentina por 1x0 em Riad, na Arábia Saudida, e chegou ao quinto jogo sem vitórias. É a pior sequência negativa desde 1990-1991, quando ficou sete partidas sem ganhar, na era do técnico Paulo Roberto Falcão.

Titular do Brasil no clássico, o atacante Willian reconheceu o mau momento da equipe, mas ponderou que o futebol ruim não é por má vontade dos jogadores ou algo do tipo.

"É difícil, realmente. Infelizmente os resultados não estão vindo. Falta de empenho e trabalho, sem dúvida, não são. A gente teve um bom início de partida, infelizmente no início não conseguimos fazer o gol. É sempre difícil de jogar contra a Argentina. Vamos continuar trabalhando para que a gente consiga retomar os resultados", comentou em entrevista depois do clássico.

Segundo ele, resta agora avaliar onde a Seleção errou e melhorar, de olho no futuro. "Precisamos seguir trabalhando. Temos jogadores com muita qualidade. É seguir trabalhando, seguir confiando e só assim vamos conseguir os resultados positivos novamente. Temos que ver o que está faltando, o que estamos errando, para que possamos melhorar nos próximos jogos", afirmou Willian.

Na terça-feira (19), às 10h30, a equipe entrará em campo em mais um amistoso, contra a Coreia do Sul, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.