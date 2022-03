Willow Smith se manifesta na web após polêmica com seu pai no Oscar

Filha do ator compartilhou mensagem no Instagram pregando a bondade após episódio em que Chris Rock fez uma piada sobre a calvície de sua mãe, Jada Pinkett Smith, que tem alopecia, condição de saúde

Willow Smith se pronunciou no Instagram de maneira sutil após ver a polêmica em que seu pai, Will Smith, se envolveu no Oscar ao estapear o humorista Chris Rock no palco. Nos stories, a jovem pregou sobre bondade ao compartilhar um post com frase motivacional.

“Você sabe quem está passando por muita coisa agora? Literalmente todos. Apenas seja gentil", dizia a mensagem compartilhada por Willow. O tom do post refletiu um semelhante postado pela mãe Jada Pinkett Smith , que dizia: “Esta é uma época de cura e estou aqui para isso”.