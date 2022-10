O governador Wilson Lima (União Brasil) foi reeleito no Amazonas. Ele venceu a disputa com Eduardo Braga (MDB) por 57% contra contra 43% com as urnas marcando 92% de apuração.

Wilson Miranda Lima (União) tem 46 anos, é casado e nasceu na cidade de Santarém, no Pará. Ele é o atual governador do estado do Amazonas, tem Tadeu de Souza (Avante) como vice e concorre à reeleição pela coligação Aqui é Trabalho (Republicanos/PP/PTB/PSC/PL /PRTB/PMN/União/Patriota/Avante).