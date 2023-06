Wine bar na Pituba tem cardápio de Karine Poggio e mais de 500 rótulos

A chef Karine Poggio parece estar no seu melhor momento. Pelo menos é o que a baiana expressa no menu criado para o VinKing Wine Concept, adega inaugurada recentemente na Pituba que reúne mais de 500 rótulos das mais diversas origens e um cardápio variado e bem elaborado. Tudo sem grandes invencionices, mas carregado de referências e sabor. A liberdade que lhe foi dada pelos proprietários surtiu efeito. O resultado é uma comida afetiva de verdade que denuncia o seu amor e dedicação à gastronomia.

Mexilhões com batata e molho de creme de leite com bacon

A começar pela batata palito frita, no aioli de páprica, que pode ser um bom caminho para mergulhar na experiência que ela propõe. Mas, pode ser também o polvo à galega, um steak do fruto do mar, cozido no ponto certo, que é servido acompanhado de batata bolinha e que ela aprendeu a fazer no tempo em que viveu na Espanha. Outra entrada interessante, que pode ser compartilhada, é o camarão ao vinho com manteiga de ervas, servido com pão de fermentação natural. Muito bom!

Camarões ao vinho com manteiga de ervas

Mas, bom mesmo é o mexilhão ao creme de leite fresco, preparado com bacon e vinho, especialmente quando o fruto do mar acaba e você enche a colher com o molhinho que é simplesmente delicioso. Vale lembrar que todas essas delícias podem ser degustadas harmonizadas com os vinhos que por lá têm preço de loja, coisa rara em se tratando de restaurante.

Paella com arroz negro

O menu a la carte também segue a linha do simples com sofisticação no preparo. A começar pelo baby beef, servido em fatias, acompanhado de farofa de banana da terra e um vinagrete especial, batizado de Vinagrete da Chef. Boa opção como prato principal. Ainda nas carnes, vale experimentar o carré de cordeiro servido com purê de batata trufado e demi glace de cogumelos. Perfeitinho!

Baby beef com farofa de banana e vinagrete

Imperfeito que sou, poderia ter parado por aí, mas não resisti à paella de arroz negro com lulinhas crocantes, polvo e aioli de páprica. Muito bom, mas não chamaria de paella para não atiçar a ira dos puristas: batizaria de arroz negro caldoso com frutos do mar. Mas, a chef, que morou em Madrid, tem licença poética para batizar seus pratos do jeito que quiser.

Carré de cordeiro com purê trufado

Restaram algumas criações para experimentar, o que não chega a ser um problema, mas sim um compromisso comigo mesmo de retornar urgentemente à casa de apenas 30 lugares na área interna - o que dá a sensação de aconchego, ainda mais sendo abraçada pela adega com os vinhos quase que à mão.

Tortinha ganache de chocolate com caramelo de cajá

Em breve, o proprietário Daniel Freire vai ampliar o espaço, ocupando a área externa, o que tornará o lugar ainda mais atraente. Vamos aguardar. Mas não poderia ir embora sem experimentar o menu de sobremesas. Das três opções oferecidas, fui de tortinha de ganache de chocolate Casa Ópera com caramelo de cajá (delicioso) e de bolo de coco gelado com creme de coco. Outra boa escolha. Pra fechar, a conta mostrou é que o VinKing tem uma boa relação custo-benefício. Tudo no ponto, sem ostentação.

Chef Karine Poggio

Dica: Consulte o cardápio especial do happy hour que inclui tábua de quiejos brasileiros, mini hambúrguer e outras cositas mas.

Serviço:

Vinking Wine Concept - @vinking_wine

Avenida Paulo VI, 1609, Pituba

Tel. 71/98473-2060

Funciona de segunda a sábado das 12h à meia-noite e aos domingos, das 12h às 16h